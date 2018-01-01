UFC 263 (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Два реванша, два боя за титул. Главным событием турнира UFC 263 стал бой между чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей и Марвином Веттори (#3 рейтинга). Прошлый бой состоялся в апреле 2018, тогда победу раздельным решением судей одержал Адесанья. Со-главным событием стал бой за чемпионский титул в наилегчайшем весе между чемпионом Девесоном Фигередо и Брэндоном Морено (#1 рейтинга). Прошлый их бой состоялся в декабре 2020 года и закончился ничьей. Еще одним со-главным событием стал бой в полусреднем весе между Леоном Эдварсом (#3 рейтинга) и Нэйтом Диазом, вернувшимся в октагон после длительного перерыва.

