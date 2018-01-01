Учитель на замену (2019) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Учитель на замену (2019)
1-й сезон

Учитель на замену (2019) (сериал, 2019) сезон 1

2019, The Substitute 6 серий
Комедия12+

О сериале

В новом шоу звездные гости попробуют себя в роли чудаковатых учителей на замену. Переодетые актеры проведут уроки у учащихся младших и средних классов. На занятиях они будут вести себя крайне необычно, а установленные в кабинетах скрытые камеры снимут реакцию ничего не подозревающих учеников на все происходящее.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.2 IMDb

