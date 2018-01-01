WinkДетямУчимся с Крохой и Малышом1-й сезон
Учимся с Крохой и Малышом (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
5.12020, Teeny & Tiny's Classroom 5 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Кроха и Малыш — два веселых и шаловливых друга, всегда готовых поделиться с нами загадками и играми. Программа состоит из развивающих воображение игр, способствующих развитию творческого мышления. Наблюдая за проказами друзей Крохи и Малыша, мы знакомимся с фигурами, цветами и счетом.