Учимся с Крохой и Малышом (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Кроха и Малыш — два веселых и шаловливых друга, всегда готовых поделиться с нами загадками и играми. Программа состоит из развивающих воображение игр, способствующих развитию творческого мышления. Наблюдая за проказами друзей Крохи и Малыша, мы знакомимся с фигурами, цветами и счетом.

