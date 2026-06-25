Участковый Саша. Сезон 1
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Участковый Саша
1-й сезон

Участковый Саша (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Участковый Саша. Сезон 1 8 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Александр Галин уверен, что его ждёт служба в самом современном московском подразделении полиции, погони и громкие дела. Но вместо этого ему дают назначение в Верхние Низовья далеко-далеко за МКАДом. Там вместо криптопреступлений герою приходится расследовать кражу капусты с огорода, снижение надоя у коров и прочие деревенские дела.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.7 КиноПоиск