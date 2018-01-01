Убийство с улыбкой (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Убийство с улыбкой. Сезон 1
Убийство с улыбкой
1-й сезон

2025, Убийство с улыбкой. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мелисса долгие годы пыталась оставить в прошлом свою самую жуткую тайну — её отец Кит Хантер Джесперсон оказался известным серийным убийцей. С тех пор она не общалась с ним, пока однажды убийца не вышел на связь. Теперь его мрачное наследие грозит разрушить жизнь Мелиссы.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb