Убийство с улыбкой (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Убийство с улыбкой. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мелисса долгие годы пыталась оставить в прошлом свою самую жуткую тайну — её отец Кит Хантер Джесперсон оказался известным серийным убийцей. С тех пор она не общалась с ним, пока однажды убийца не вышел на связь. Теперь его мрачное наследие грозит разрушить жизнь Мелиссы.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb