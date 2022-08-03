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Убийство по Фрейду
1-й сезон

Убийство по Фрейду (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.82019, Vienna Blood 3 серии
Триллер, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Начало исторического детектива о юном последователе Зигмунда Фрейда, который становится напарником инспектора, чтобы понять внутренний мир преступников. В 1 сезоне сериала «Убийство по Фрейду», смотреть который онлайн позволяет видеосервис Wink, участникам этого странного дуэта предстоит познакомиться и понять, способны ли они сработаться. В 1908 году венского детектива Оскара Райнхарда вызывают на сцену убийства. Женщину застрелили прямо в собственной квартире, но на месте нет пистолета, окна и двери заперты изнутри, а пули, убившей жертву, в теле не осталось. Кроме того, рядом с погибшей нашлась предсмертная записка. Озадаченный Райнхард возвращается в участок, где его ждет Макс Либерман, молодой доктор, который намерен сопровождать детектива, чтобы закончить свою научную работу по психоанализу. Райнхард не рад такой «помощи», но у него не остается выбора, ведь отец Либермана — хороший товарищ местного комиссара. Как продолжится их сотрудничество, расскажет сериал «Убийство по Фрейду», который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Великобритания, Австрия
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийство по Фрейду»