Убийство на краю света
1-й сезон

Убийство на краю света (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.22023, A Murder at the End of the World 7 серий
Триллер, Драма18+

О сериале

Детектив-любительница Дарби Харт c детства имела странную тягу к местам преступлений, на которые регулярно выезжала с отцом-коронером, помогая ему в работе. Теперь Дарби вместе с партнёром Биллом Фэррой занимается поисками предполагаемого серийного убийцы, жертвы которого числятся пропавшими без вести. После выхода своей дебютной книги Дарби получает приглашение от IT-гения и миллиардера Энди Ронсона посетить его резиденцию в Исландии, где также будут присутствовать другие известные люди. Вскоре один из гостей умирает от передозировки морфином. Однако Дарби уверена, что это было убийство.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

