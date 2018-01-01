WinkСериалыУбийства в одном здании1-й сезон
Убийства в одном здании (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Убийства в одном здании. Сезон 1 1 серия
Детектив, Комедия18+
О сериале
Трое жителей высотного дома на Манхэттене обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом.
- ДХРежиссёр
Джон
Хоффман
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ШДРежиссёр
Шерин
Дабис
- ККРежиссёр
Крис
Кох
- Актриса
Селена
Гомес
- ДДАктриса
Давайн
Джой Рэндольф
- ДХАктриса
Джейн
Ходишелл
- Актёр
Пол
Радд
- ТКАктёр
Тедди
Колука
- Актриса
Эми
Райан
- ДХАктриса
Джеки
Хоффман
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- Актёр
Стив
Мартин
- ДХСценарист
Джон
Хоффман
- Сценарист
Стив
Мартин
- ДХПродюсер
Джон
Хоффман
- ДФПродюсер
Дэн
Фогельман
- Продюсер
Селена
Гомес
- ТМПродюсер
Тесс
Моррис
- ШГПродюсер
Шаш
Голдберг
- НППродюсер
Ник
Павонетти
- Продюсер
Стив
Мартин
- КБХудожник
Курт
Бич
- ПКМонтажёр
Пэйтон
Кох
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла