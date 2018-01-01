Уайат Сенак разрулит (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Уайат Сенак разрулит. Сезон 1
Уайат Сенак разрулит
2018, Wyatt Cenac's Problem Areas 10 серий
Документальный, Комедия18+

Сатирический документальный сериал от НВО. Трехкратный обладатель «Эмми», комик Уайатт Сенак отправляется в путешествие по Америке с целью увидеть изнутри все самые актуальные проблемы страны и отыскать для них оригинальное и остроумное решение.

США
Комедия, Документальный

6.8 IMDb