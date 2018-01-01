WinkСериалыУайат Сенак разрулит1-й сезон
Уайат Сенак разрулит (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Wyatt Cenac's Problem Areas 10 серий
Документальный, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сатирический документальный сериал от НВО. Трехкратный обладатель «Эмми», комик Уайатт Сенак отправляется в путешествие по Америке с целью увидеть изнутри все самые актуальные проблемы страны и отыскать для них оригинальное и остроумное решение.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
Рейтинг
6.8 IMDb