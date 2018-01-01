Тысяча ударов (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыТысяча ударов1-й сезон
2024, Тысяча ударов. Сезон 1 1 серия
Драма, Исторический18+
О сериале
Лучшие друзья с Ямайки участвуют в подпольных боксерских поединках в Лондоне. Вскоре противостояние опытному бойцу Шугару Гудсону выходит за пределы ринга.
СтранаВеликобритания
ЖанрСпортивный, Исторический, Драма
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- НМРежиссёр
Ник
Мерфи
- КГРежиссёр
Катрин
Геббе
- ЭУРежиссёр
Эшли
Уолтерс
- ДНАктёр
Джеймс
Нельсон-Джойс
- ДШАктриса
Дарси
Шоу
- ДТАктёр
Джейсон
Тобин
- ФЛАктёр
Фрэнсис
Лавхолл
- ЭДАктриса
Эрин
Доэрти
- ЗХАктёр
Зигги
Хит
- МКАктёр
Малачи
Кирби
- Актёр
Стивен
Грэм
- Сценарист
Стивен
Найт
- ИЧСценарист
Ин-Сук
Чаппель
- БППродюсер
Баррингтон
Пол Робинсон
- ДСМонтажёр
Джо
Смит
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид