Ты
1-й сезон

Ты (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Ты. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На что вы готовы ради любви? Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него ответ очевиден: абсолютно на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты»