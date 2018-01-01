Ты (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Ты. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
О сериале
На что вы готовы ради любви? Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него ответ очевиден: абсолютно на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.
Рейтинг
- СТРежиссёр
Сильвер
Три
- ДСРежиссёр
Джон
Скотт
- ГЖРежиссёр
Гарри
Жиержиан
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- ТКАктриса
Тилли
Кипер
- ТГАктриса
Тати
Габриэль
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- Актёр
Джеймс
Скалли
- ЭЛАктриса
Элизабет
Лэил
- ЭЧАктриса
Эмбир
Чилдерс
- ШРАктриса
Шарлотта
Ричи
- ЛПАктёр
Лука
Падован
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- ВПАктриса
Виктория
Педретти
- НРСценарист
Нил
Рейнольдс
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- СГПродюсер
Сера
Гэмбл
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- СНХудожница
Сара
Ноулз
- АШХудожник
Адам
Шер
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- БНКомпозитор
Блейк
Нили