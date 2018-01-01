Ты (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

На что вы готовы ради любви? Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него ответ очевиден: абсолютно на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.



Сериал Ты 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.