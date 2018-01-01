Тулли (мультсериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
2005, Tulli 5 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Прогуляйтесь вокруг дома или в саду вместе с привлекательным Тулли и посмотрите на мир глазами малыша. В каждом эпизоде Тулли рассматривает объект с другой перспективы, пока он, наконец, не узнает, что это такое. Зрителям предлагается помочь Тулли опознать и назвать каждый элемент!
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
5.9 IMDb