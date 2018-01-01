Цифровая иллюстрация (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Современная цифровая иллюстрация — это безграничные возможности для тех, кто любит творчество. Вы можете увидеть еe проявления повсюду: рекламные и книжные иллюстрации, обложки журналов, NFT, персонажи и комиксы. Особенность работы в диджитал-направлении заключается в ее доступности — для создания профессиональных иллюстраций достаточно идеи, планшета и стилуса. Современные инструменты и художественные возможности программ для рисования позволяют экспериментировать и получать неожиданный результат. Вы можете не бояться совершать ошибки, ведь они легко могут стать частью эксперимента и затем превратятся в ваши преимущества. В этом классе наши лучшие преподаватели делятся своим опытом и техниками, которые помогут вам легко и уверенно начать свой путь цифрового иллюстратора.

