Царь горы (сериал, 1997) сезон 1 смотреть онлайн

Байки из жизни отдельного человеческого вида — «техасца обыкновенного». Представители: Хэнк Хилл — простой обыватель и глава семейства, его жена Пегги — учительница, сын Бобби — вступающий в период полового созревания толстяк и племянница Луанна, постоянно разбрасывающая где попало свое нижнее белье.



Сериал Царь горы 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.