Царь горы (сериал, 1997) сезон 1 смотреть онлайн
1997, Царь горы. Сезон 1 1 серия
Драма, Комедия16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Байки из жизни отдельного человеческого вида — «техасца обыкновенного». Представители: Хэнк Хилл — простой обыватель и глава семейства, его жена Пегги — учительница, сын Бобби — вступающий в период полового созревания толстяк и племянница Луанна, постоянно разбрасывающая где попало свое нижнее белье.
- КХРежиссёр
Кёнг
Хи Лим
- КХРежиссёр
Клэй
Холл
- УАРежиссёр
Уэсли
Арчер
- МДАктёр
Майк
Джадж
- Актриса
Бриттани
Мерфи
- ЛТАктриса
Лорен
Том
- Актёр
Тоби
Хасс
- ДХАктёр
Дэвид
Херман
- ПААктриса
Памела
Адлон
- Актриса
Кэти
Нэджими
- Актёр
Стивен
Рут
- ДХАктёр
Джонни
Хардвик
- ДХСценарист
Джонни
Хардвик
- АКСценарист
Алан
Коэн
- ДДСценарист
Джим
Дотерайв
- ГДСценарист
Грег
Дэниелс
- МДСценарист
Майк
Джадж
- ДАПродюсер
Джозеф
А. Бучер
- ДДПродюсер
Джим
Дотерайв
- ГДПродюсер
Грег
Дэниелс
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- ДРХудожник
Джон
Райс
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- МСМонтажёр
Марк
Сеймур
- ЛХМонтажёр
Ли
Хартинг
- ГЭКомпозитор
Грег
Эдмонсон
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл
- РНКомпозитор
Роджер
Нилл