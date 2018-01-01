Тростинка на ветру (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Трогательная мелодрама о девушке с нелегкой судьбой и добрым сердцем. Даша мечтает о счастливой жизни: она хочет поступить в московский вуз и выйти замуж за своего парня Сергея. Первым ударом судьбы для нее становится смерть мамы. Пока девушка пытается справиться с горем, она узнает, что ее сестра беременна от Сережи. Жизнь дает Даше еще один шанс на счастье: она встречает мужчину из богатой семьи и рожает ему сына, но вскоре молодой муж погибает, а вслед за ним — сестра Саша. Теперь ей нужно защитить не только племянниц, но и собственного ребенка от свекрови. Сможет ли Даша вернуться к счастливой жизни после череды трагических происшествий? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Тростинка на ветру», — все серии подряд доступны онлайн на видеосервисе Wink!

