Тростинка на ветру (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Трогательная мелодрама о девушке с нелегкой судьбой и добрым сердцем. Даша мечтает о счастливой жизни: она хочет поступить в московский вуз и выйти замуж за своего парня Сергея. Первым ударом судьбы для нее становится смерть мамы. Пока девушка пытается справиться с горем, она узнает, что ее сестра беременна от Сережи. Жизнь дает Даше еще один шанс на счастье: она встречает мужчину из богатой семьи и рожает ему сына, но вскоре молодой муж погибает, а вслед за ним — сестра Саша. Теперь ей нужно защитить не только племянниц, но и собственного ребенка от свекрови. Сможет ли Даша вернуться к счастливой жизни после череды трагических происшествий? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Тростинка на ветру», — все серии подряд доступны онлайн на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- МКРежиссёр
Мария
Кухаркина
- Актриса
Ирина
Гришак
- АСАктриса
Анна
Сагайдачная
- ЛВАктёр
Любомир
Валивоц
- АРАктёр
Александр
Рудько
- ИКАктриса
Инна
Капинос
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- АЕАктёр
Артемий
Егоров
- АЭАктриса
Александра
Эпштейн
- ОГАктриса
Олеся
Голуб
- ИНАктриса
Ирина
Новак
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- ЮВПродюсер
Юлия
Васильева
- ВДХудожник
Виктор
Донцов
- АВОператор
Артем
Васильев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев