Трезвое село 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

Жители Республики Башкортостан вдохновляют на перемены к лучшему. Смотрите 1 сезон документальной программы «Трезвое село» 2024 года на видеоплатформе Wink. Проект назван в честь одноименного конкурса, который почти ежегодно проводят в регионе.



В первом сезоне мы знакомимся с участниками проекта: узнаем, как они живут, каких хотят перемен и на что готовы пойти ради них. Конкурс «Трезвое село» — своего рода «пинок», благодаря которому жизнь в Республике становится лучше. На протяжении всего сезона участники самых разных возрастов будут представлять и реализовывать всевозможные идеи, чтобы получить приз — до 6 миллионов рублей. И в результате кто-то из них даже станет новым социальным предпринимателем и примером для подражания.



Кто выиграет конкурс «Трезвое село»? Смотрите 1 сезон воодушевляющего документального проекта онлайн в хорошем качестве на Wink.

