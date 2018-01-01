Тратим без жертв (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Пока продавцы пересчитывают прибыль, потребители подсчитывают убытки. Что на самом деле продают нам под маркой мировых дизайнеров и можно ли найти в столице настоящую фирменную вещь? Как нас обманывают на распродажах? И как нас обманывают интернет-магазины? Стоит ли тратить деньги на курсы для женщин или это пустая трата средств? Что на самом деле обозначает фраза «заведение вправе без объяснения причин удалить клиента из заведения»? В документальном цикле «Тратим без жертв» вы узнаете как отстаивать права потребителя и тратить деньги с умом.

