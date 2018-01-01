Траст (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Основанный на реальных событиях сериал, созданный оскароносной командой во главе с Дэнни Бойлом. В центре сюжета – шокирующие истории из жизни семьи нефтяного магната Жана Пола Гетти, чье супербогатство уравновешивалось феноменальной скупостью.

