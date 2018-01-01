Траст (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Trust 10 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Основанный на реальных событиях сериал, созданный оскароносной командой во главе с Дэнни Бойлом. В центре сюжета – шокирующие истории из жизни семьи нефтяного магната Жана Пола Гетти, чье супербогатство уравновешивалось феноменальной скупостью.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКриминал, Драма
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- ДШРежиссёр
Доун
Шадфорт
- ДвРежиссёр
Джонатан
ван Тюллекен
- СУРежиссёр
Сюзанна
Уайт
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актриса
Хилари
Суэнк
- ЛМАктёр
Лука
Маринелли
- Актриса
Анна
Чэнселлор
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- СКАктёр
Сайлас
Карсон
- МЭАктёр
Майкл
Эспер
- ФКАктёр
Франческо
Колелла
- МЛАктёр
Мауро
Ламанна
- Сценарист
Саймон
Бофой
- ЭНСценарист
Элис
Наттер
- Продюсер
Саймон
Бофой
- Продюсер
Дэнни
Бойл
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- ЛФХудожница
Людовика
Феррарио
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- КРОператор
Кристофер
Росс
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Лэвэлл