Токийское восьмибалльное (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

13-летняя Мирай Онодзава переживает типичный кризис подросткового возраста. Мучительный поиск своего «я», своего места в мире, явное или надуманное непонимание родителей и окружающих — все это заставляет девочку переживать и огрызаться, поверяя тайные мысли, правда, не дневнику, а собственному мобильнику. Да и поездка в самый летний зной с младшим братишкой Юки на выставку роботов вовсе не улучшает ей настроение. Но прогулка по искусственному острову Одайба оборачивается кошмаром — на округ Канто обрушивается землетрясение невиданной силы.

