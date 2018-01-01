Токийское восьмибалльное (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыТокийское восьмибалльное1-й сезон
8.82009, Tôkyô magunichûdo 8.0 11 серий
Аниме, Драма16+
О сериале
13-летняя Мирай Онодзава переживает типичный кризис подросткового возраста. Мучительный поиск своего «я», своего места в мире, явное или надуманное непонимание родителей и окружающих — все это заставляет девочку переживать и огрызаться, поверяя тайные мысли, правда, не дневнику, а собственному мобильнику. Да и поездка в самый летний зной с младшим братишкой Юки на выставку роботов вовсе не улучшает ей настроение. Но прогулка по искусственному острову Одайба оборачивается кошмаром — на округ Канто обрушивается землетрясение невиданной силы.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- МТРежиссёр
Масаки
Татибана
- СХАктриса
Сатоми
Ханамура
- ЮКАктриса
Юмико
Кобаяси
- ЮКАктриса
Юко
Каида
- СХАктриса
Синъя
Хамадзоэ
- КИАктриса
Кикуко
Иноуэ
- МСАктриса
Миюки
Савасиро
- ХНАктёр
Хироси
Нака
- ЭКАктриса
Эри
Китамура
- АЯАктриса
Аи
Ямагути
- ЮМАктриса
Юкико
Мидзоти
- ММПродюсер
Масахико
Минами
- МНХудожница
Мика
Накадзима
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- ЁООператор
Ёити
Огами
- КОКомпозитор
Ко
Отани