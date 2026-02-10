ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински). Сезон 1
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ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински)
1-й сезон

ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински). Сезон 1 8 серий
Драма, Комедия18+

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О сериале

Սերիալը պատմում է Սենդի Կոմինսկու՝ հոլիվուդյան հին դերասանի և դերասանի վարպետության ուսուցիչի մասին, ով փորձում է հաղթահարել կյանքի տարիքային դժվարությունները և մնալ արդիական։ Դերասանի ամենօրյա կյանքը լցված է հումորով, ընկերական փոխհարաբերություններով և ոչ միշտ՝ հեշտ ընտանեկան հարաբերություններով։
«Կոմինսկու մեթոդը» դիտողին ցույց է տալիս, թե ինչպես ընդունել ծերանալու, ընկերության, կարիերայի և անձնական կորուստների հետ կապված մարտահրավերները՝ մի փոքր խիստ, բայց միաժամանակ ջերմ տոնայնությամբ, հումորային ու սրտին դիպչող ձևով։

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

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