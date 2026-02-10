ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински). Сезон 1 8 серий
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Սերիալը պատմում է Սենդի Կոմինսկու՝ հոլիվուդյան հին դերասանի և դերասանի վարպետության ուսուցիչի մասին, ով փորձում է հաղթահարել կյանքի տարիքային դժվարությունները և մնալ արդիական։ Դերասանի ամենօրյա կյանքը լցված է հումորով, ընկերական փոխհարաբերություններով և ոչ միշտ՝ հեշտ ընտանեկան հարաբերություններով։
«Կոմինսկու մեթոդը» դիտողին ցույց է տալիս, թե ինչպես ընդունել ծերանալու, ընկերության, կարիերայի և անձնական կորուստների հետ կապված մարտահրավերները՝ մի փոքր խիստ, բայց միաժամանակ ջերմ տոնայնությամբ, հումորային ու սրտին դիպչող ձևով։
Рейтинг
- Режиссёр
Энди
Теннант
- БМРежиссёр
Бет
МакКарти-Миллер
- ЧЛРежиссёр
Чак
Лорри
- Режиссёр
Дональд
Питри
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Сара
Бэйкер
- ГРАктёр
Грэм
Роджерс
- МТАктриса
Мелисса
Тэнг
- КТАктёр
Кэйси
Томас Браун
- ДЛАктриса
Дженна
Линг Адамс
- Актёр
Алан
Аркин
- Актриса
Нэнси
Трэвис
- ЭОАктриса
Эмили
Осмент
- ЭЛАктриса
Эшли
ЛаТроп
- Актриса
Лиза
Эдельштейн
- ПРАктёр
Пол
Райзер
- РХАктёр
Рамон
Хиларио
- ССАктриса
Сьюзэн
Салливан
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- ЧЛСценарист
Чак
Лорри
- НБПродюсер
Ник
Бакай
- РКПродюсер
Росс
Кавано
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- ЧЛПродюсер
Чак
Лорри
- ЭГПродюсер
Эдди
Городецки
- Продюсер
Энди
Теннант
- БМПродюсер
Бет
МакКарти-Миллер
- РЛПродюсер
Ричард
Л. Фокс
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- БМХудожница
Бет
Морган
- КОХудожница
Кэти
Орландо
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- ХРОператор
Хайме
Рейносо
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони