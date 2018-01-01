WinkДетямТеатр. Только по любви1-й сезон
Театр. Только по любви (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Театр. Только по любви. Сезон 1 3 серии
Документальный6+
О сериале
Театр – это возможность создавать целые миры, построить дом, в котором тебе хорошо. И не так важно столичный это театр или региональный, суть одна – если ты однажды распахнул ему своe сердце, он останется с тобой на всю жизнь. Так и получилось с героями фильма, они выбрали театр именно по любви. Они и проведут нас по своей закулисной жизни через образование, молодежный и профессиональный театр. Это фильм о мировоззрении и о стремлении вопреки всему быть преданными любимому делу – театру.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
