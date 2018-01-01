Театр. Только по любви (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Театр – это возможность создавать целые миры, построить дом, в котором тебе хорошо. И не так важно столичный это театр или региональный, суть одна – если ты однажды распахнул ему своe сердце, он останется с тобой на всю жизнь. Так и получилось с героями фильма, они выбрали театр именно по любви. Они и проведут нас по своей закулисной жизни через образование, молодежный и профессиональный театр. Это фильм о мировоззрении и о стремлении вопреки всему быть преданными любимому делу – театру.

