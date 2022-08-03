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Тайны Бермудского треугольника
1-й сезон

Тайны Бермудского треугольника (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

2005, The Triangle 3 серии
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сколотивший состояние на морских грузоперевозках Эрик Бениролл замечает, что его корабли всe чаще пропадают в районе Бермудского треугольника. Расследовать загадочные происшествия он нанимает журналиста, инженера, ученого и экстрасенса. Разношерстную команду ждут аномальные приключения!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Мистика, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Бермудского треугольника»