Тайна Ранчо Скинуокер (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Тайна Ранчо Скинуокер
1-й сезон

2020, Тайна Ранчо Скинуокер. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Детектив18+

О сериале

Группа экспертов и ученых проводит исследования на ранчо Скинуокеров, печально известном месте паранормальной активности.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив

Рейтинг