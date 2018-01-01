WinkСериалыТанцы со звездами1-й сезон
Танцы со звездами (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
2005, Танцы со звездами. Сезон 1 1 серия
Семейный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В этом шоу американские звезды в паре с профессиональными танцорами соревнуются за право называться лучшей танцевальной парой. Пара готовит каждую неделю определенный танец и выставляет его на судейство. По итогам каждого этапа выбывает одна пара. В конце останутся только лучшие...
Сериал Танцы со звездами 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- БРРежиссёр
Бретт
Реджистер
- КПРежиссёр
Крис
Пауэр
- Д«Актёр
Дритон
«Тони» Доволани
- МЧАктёр
Максим
Чмерковский
- ТБАктёр
Том
Бержерон
- ШБАктриса
Шерил
Бурк
- МБАктёр
Марк
Бэллас
- КСАктриса
Карина
Смирнофф
- КЭАктриса
Кэрри
Энн Инаба
- ККСценарист
Кристин
Кастанон
- ДБСценарист
Дэйв
Бун
- ДКСценарист
Джина
Касацца
- МППродюсер
Мэттью
Патрик Браун
- БДПродюсер
Бэрри
Дж. Уорд
- ФВХудожник
Флориан
Видер
- ДЯХудожник
Джеймс
Ярнелл
- ДГХудожник
Джеремайя
Гастинелл
- НКМонтажёр
Нед
Кервин
- ВБКомпозитор
Ванесса
Браун
- ХВКомпозитор
Харольд
Вилер
- РБКомпозитор
Рик
Батист