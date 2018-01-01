Танцы со звездами (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

В этом шоу американские звезды в паре с профессиональными танцорами соревнуются за право называться лучшей танцевальной парой. Пара готовит каждую неделю определенный танец и выставляет его на судейство. По итогам каждого этапа выбывает одна пара. В конце останутся только лучшие...



Сериал Танцы со звездами 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.