Наконец-то Марина счастлива. Одинокая женщина, потерявшая сына и мужа, она снова выходит замуж — за капитана танковых войск в отставке Федора. Но вскоре ее муж получает травму, после чего давнее ранение дает о себе знать. Спасти его может профессор Росман, местное светило медицины.

