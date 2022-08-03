WinkСериалыТанкисты своих не бросают1-й сезон
Танкисты своих не бросают (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
2015, Танкисты своих не бросают. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Наконец-то Марина счастлива. Одинокая женщина, потерявшая сына и мужа, она снова выходит замуж — за капитана танковых войск в отставке Федора. Но вскоре ее муж получает травму, после чего давнее ранение дает о себе знать. Спасти его может профессор Росман, местное светило медицины.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- Актриса
Ирина
Пегова
- КМАктёр
Константин
Милованов
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- Актёр
Александр
Яцко
- АНАктёр
Александр
Никитин
- ЕМАктриса
Екатерина
Маликова
- Актёр
Борис
Тенин
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- Актёр
Анатолий
Гущин
- АСАктёр
Александр
Стёпин
- Сценарист
Кира
Худолей
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- АРХудожница
Анна
Ракша
- АММонтажёр
Алексей
Миклашевский
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный