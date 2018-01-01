Танки грязи не боятся (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

Саня Круглов, внук потомственного военного, мечтает об актeрской карьере, но вынужден продолжить семейную традицию и поступить в танковое училище.Познавая трудности и радости армейской жизни, Саня находит настоящих друзей и долгий проходит путь, чтобы стать танкистом Российской Армии…

