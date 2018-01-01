Wink
Танки грязи не боятся
1-й сезон

Танки грязи не боятся (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

2008, Танки грязи не боятся. Сезон 1 4 серии
Комедия12+

О сериале

Саня Круглов, внук потомственного военного, мечтает об актeрской карьере, но вынужден продолжить семейную традицию и поступить в танковое училище.Познавая трудности и радости армейской жизни, Саня находит настоящих друзей и долгий проходит путь, чтобы стать танкистом Российской Армии…

Жанр
Комедия

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

