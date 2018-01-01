Сёстры. Сезон 1
Wink
Сериалы
Сёстры
1-й сезон

Сёстры (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Сёстры. Сезон 1 1 серия
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Две женщины, одна из которых родилась в Канаде, а другая — в Ирландии, обнаруживают, что они сводные сестры, и отправляются в путешествие, чтобы найти своего отца-алкоголика.

Сериал Сёстры 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Ирландия, Канада
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Сёстры»