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Связи
2-й сезон

Связи (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

2015, Liaisons 10 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о семейных отношениях известного архитектора с безупречной репутацией с еe мужем, семейным психологом. Внешне это идеальная семья, которая ведет светский образ жизни, но в реальной жизни все немного сложнее.

Страна
Болгария
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.3 IMDb