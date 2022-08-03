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Святой Майк
3-й сезон

Святой Майк (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн

8.02020, Sankt Maik 8 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Финал немецкой комедийной драмы о проповеднике-жулике. Смотрите 3 сезон «Святого Майка» в русской озвучке и HD-качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!

В третьем сезоне сериал сменит жанровый курс с легкой инди-комедии в сторону криминального детектива. Приезд наркодилерши Кати и отца Майка не сулит Лейтербергу ничего хорошего. Тем временем Эва объединит усилия с пастором в борьбе против преступной группировки и попытается окончательно разобраться со своими чувствами к нему.

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Страна
Германия
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb