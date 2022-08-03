Финал немецкой комедийной драмы о проповеднике-жулике. Смотрите 3 сезон «Святого Майка» в русской озвучке и HD-качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!



В третьем сезоне сериал сменит жанровый курс с легкой инди-комедии в сторону криминального детектива. Приезд наркодилерши Кати и отца Майка не сулит Лейтербергу ничего хорошего. Тем временем Эва объединит усилия с пастором в борьбе против преступной группировки и попытается окончательно разобраться со своими чувствами к нему.



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