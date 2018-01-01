Свой человек внутри (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Жизнь пенсионера Чарльза Нуиндайка после смерти жены превратилась в унылую рутину. Решив последовать совету дочери и найти себе какое-нибудь хобби, он откликается на объявление частного детектива и под видом постояльца проникает в элитный дом престарелых. Его задача — расследовать кражу ценного ожерелья и найти преступника.



