Свой человек внутри. Сезон 1
Wink
Сериалы
Свой человек внутри
1-й сезон

Свой человек внутри (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Свой человек внутри. Сезон 1 1 серия
Комедия, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Жизнь пенсионера Чарльза Нуиндайка после смерти жены превратилась в унылую рутину. Решив последовать совету дочери и найти себе какое-нибудь хобби, он откликается на объявление частного детектива и под видом постояльца проникает в элитный дом престарелых. Его задача — расследовать кражу ценного ожерелья и найти преступника.

Сериал Свой человек внутри 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Чили
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свой человек внутри»