WinkСериалыСвой человек внутри1-й сезон
Свой человек внутри (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Свой человек внутри. Сезон 1 1 серия
Комедия, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Жизнь пенсионера Чарльза Нуиндайка после смерти жены превратилась в унылую рутину. Решив последовать совету дочери и найти себе какое-нибудь хобби, он откликается на объявление частного детектива и под видом постояльца проникает в элитный дом престарелых. Его задача — расследовать кражу ценного ожерелья и найти преступника.
Сериал Свой человек внутри 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МСРежиссёр
Морган
Сэкетт
- АВРежиссёр
Ану
Валиа
- РЭРежиссёр
Ребекка
Эшер
- МШРежиссёр
Майкл
Шур
- ССАктриса
Сэлли
Стразерс
- МЭАктриса
Мэри
Элизабет Эллис
- ЛТАктриса
Лори
Тань Чинн
- ККАктёр
Клайд
Кусацу
- Актёр
Тед
Дэнсон
- ЛРАктриса
Лайла
Ричкрик
- СМАктёр
Стивен
Маккинли Хендерсон
- ДГАктёр
Джон
Гец
- СБАктриса
Стефани
Беатриз
- МФАктёр
Майлз
Фаулер
- МАСценарист
Мэйти
Альберди
- МШСценарист
Майкл
Шур
- ФСПродюсер
Фрэнк
Сэкетт
- Продюсер
Тед
Дэнсон
- НЯПродюсер
Нат
Янг
- ЙФХудожник
Йен
Филлипс
- КЛХудожница
Кирстон
Ли Манн
- КВХудожница
Кимберли
Вэнноп
- СЭХудожник
Скотт
Энге
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шварц