Свои (сериал, 2017) сезон 6 смотреть онлайн

Атмосферный и динамичный детектив о команде сыщиков на страже правосудия — с харизматичным Антоном Васильевым в одной из главных ролей. Смотреть сериал «Свои» в хорошем качестве можно в любое время на платформе Wink.



Захватывающий сериал, который погружает зрителей в мир тайн и загадок, где каждый герой имеет свою уникальную историю и мотивы. В центре сюжета — команда профессионалов, которые работают над сложными и опасными делами и расследуют самые запутанные преступления. Главные герои — опытные специалисты, каждый из которых обладает особыми навыками и способностями: судмедэксперт, следователь СК, криминальный психолог и даже экстрасенс. Вместе профессионалы успешно справляются с трудными задачами, а между тем каждый из них имеет свои личные проблемы и тайны, которые приходится скрывать от коллег и окружающих.



С какими преступлениями команде предстоит иметь дело? Заинтригованы? Сериал «Свои» смотреть бесплатно в хорошем качестве вы можете на видеосервисе Wink.

