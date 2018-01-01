Свои (сериал, 2017) сезон 6 смотреть онлайн
О сериале
Атмосферный и динамичный детектив о команде сыщиков на страже правосудия — с харизматичным Антоном Васильевым в одной из главных ролей. Смотреть сериал «Свои» в хорошем качестве можно в любое время на платформе Wink.
Захватывающий сериал, который погружает зрителей в мир тайн и загадок, где каждый герой имеет свою уникальную историю и мотивы. В центре сюжета — команда профессионалов, которые работают над сложными и опасными делами и расследуют самые запутанные преступления. Главные герои — опытные специалисты, каждый из которых обладает особыми навыками и способностями: судмедэксперт, следователь СК, криминальный психолог и даже экстрасенс. Вместе профессионалы успешно справляются с трудными задачами, а между тем каждый из них имеет свои личные проблемы и тайны, которые приходится скрывать от коллег и окружающих.
С какими преступлениями команде предстоит иметь дело? Заинтригованы?
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Колпахчиев
- СГРежиссёр
Серж
Греков
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- ПСРежиссёр
Павел
Смирнов
- Актёр
Антон
Васильев
- ПМАктриса
Полина
Маликова
- Актриса
Инна
Степанова
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АЛАктриса
Анна
Лапина
- ОЖАктёр
Олег
Жилин
- ЯВАктёр
Ярослав
Воронцов
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- ИУАктёр
Игорь
Угаров
- ИЛАктёр
Игорь
Лепихин
- НМАктёр
Никита
Марков
- Актриса
Кристина
Ким
- ЕУСценарист
Елена
Утехина
- ЮТСценарист
Юлия
Терентьева
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МКПродюсер
Михаил
Колпахчиев
- АКПродюсер
Александр
Колесник
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- ВЛОператор
Владимир
Лыков