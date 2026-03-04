Супермен. Сезон 1
Wink
Сериалы
Супермен
1-й сезон

Супермен (мультсериал, 1996) сезон 1 смотреть онлайн

1996, Супермен. Сезон 1 1 серия
Мультсериалы, Фантастика12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Супермен - это борец с нарушителями закона. Он - представитель инопланетной цивилизации. Его планета - Криптон (Krypton) - взорвалась, но ребёнка успели поместить в капсулу и отправить в космос. В итоге он оказался на Земле. Супермен одет в трико красно-синего цвета и с огромной буквой «S» на груди. Ни одно оружие ему не страшно. Убить его может только Криптонит, радиоактивное вещество с его планеты, смертельное для Супермена.

Страна
США, Япония, Южная Корея
Жанр
Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
8.1 IMDb