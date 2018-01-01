Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Страсти по Чапаю
1-й сезон

2012, Страсти по Чапаю. Сезон 1 12 серий
18+

О сериале

Сериал о малоизвестных деталях биографии легендарного командующего Василия Чапаева — первая любовь и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами, смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

