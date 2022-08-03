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Странный ангел
1-й сезон

Странный ангел (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.52018, Strange Angel 10 серий
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал изучает потаенные уголки души одной из самых противоречивых американских личностей первой половины XX века. Всегда полагавшийся на интеллект инженер Джек Парсонс работал в NASA, но при этом пропагандировал учение мага Алистера Кроули и всерьез стремился постичь сверхъестественное.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Детектив, Биография

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Странный ангел»