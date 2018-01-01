WinkСериалыСправедливость1-й сезон
Справедливость (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
7.62017, Spravedlnost 3 серии
Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Совершено резонансное преступление. Убит судья, чья личность была весьма противоречива. Следовательно, из-за большого числа нажитых неприятелей ранее, теперь в подозреваемых немалый круг лиц.
Ричард Коллер – опытный оперативник. Обычно от него не ускользает ни одна, даже самая незначительная деталь. Однако этот случай выбивается из системы рутинных правонарушений. Лили, дочь Коллера, признаётся отцу в том, что это она убила судью в целях самообороны. С этого момента Ричард начинает двойную игру – ему предстоит ответственно подходить к расследованию дела, не выдав при этом свою дочь.
Рейтинг
7.0 IMDb