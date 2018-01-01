Способы повышения лояльности клиентов (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Автор курса: Яна Белова — руководитель отдела по работе с комьюнити компании «Фламп».

Яна Белова расскажет о семи принципах формирования лояльности и научит конвертировать клиентов в адвокатов бренда. Вы узнаете про основные каналы работы с аудиторией и необходимые для этого ресурсы. Кроме того, вы поймете, как выстроить системную работу по повышению лояльности и как в случае необходимости вернуть потерянное доверие клиентов.

