Современные стандарты клиентского сервиса (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Современные стандарты клиентского сервиса
1-й сезон

Современные стандарты клиентского сервиса (сериал, 2018) сезон 1

2018, Современные стандарты клиентского сервиса. Сезон 1 5 серий
Образовательные, Образовательные12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Автор курса: Максим Поташeв — эксперт, мастер игры «Что? Где? Когда?».
Максим Поташeв расскажет об основных тенденциях и факторах создания эффективного клиентского сервиса. Вы узнаете, как работает клиентский сервис на b2b рынке, и почему важно привлекать и удерживать vip-клиентов.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные

Рейтинг