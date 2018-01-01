Современные стандарты клиентского сервиса (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Автор курса: Максим Поташeв — эксперт, мастер игры «Что? Где? Когда?».

Максим Поташeв расскажет об основных тенденциях и факторах создания эффективного клиентского сервиса. Вы узнаете, как работает клиентский сервис на b2b рынке, и почему важно привлекать и удерживать vip-клиентов.

