Соседство (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Соседство. Сезон 1 1 серия
Комедия18+
О сериале
Джонсоны только что переехали в один из уютных домиков в пригороде Лос-Анджелеса и пытаются наладить отношения с соседями. Вскоре выясняется, что местные жители составляют сплочённое сообщество, определённое не столько общими интересами, сколько цветом кожи. Завоевать себе место в чёрном районе простым белым ребятам оказывается непросто.
- МСРежиссёр
Марк
Сендроуски
- РМРежиссёр
Рон
Моусли мл.
- КПРежиссёр
Келли
Парк
- Режиссёр
Фил
Льюис
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- ББАктриса
Бет
Берс
- МСАктёр
Марсель
Спирс
- ШМАктёр
Шон
МакКинни
- ШЛАктёр
Шон
Ларкинс
- МСАктёр
Малик
Санон
- ЧХАктриса
Челси
Харрис
- МГАктёр
Макс
Гринфилд
- ТААктриса
Тичина
Арнольд
- СКСценарист
Сидни
Кастилло
- УПСценарист
Уильям
Послей
- РРПродюсер
Райан
Раддатц
- ДДПродюсер
Дон
Д. Скотт
- ДКХудожница
Дэна
Кэмпбелл
- КФКомпозитор
Курт
Фаркуар