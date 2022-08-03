Соседи (2014) (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

WinkСериалыСоседи (2014)2-й сезон
8.22014, Nieuwe buren 10 серий
Драма18+
О сериале
Питер и его беременная девушка Ева покупают дом в пригородной деревне. Их новые соседи Стефен и Ребекка рады появлению молодых людей потому, что они не могут спокойно ужиться с соседской парой Лилли и Джаспером, которая старше их. Но вскоре, даже не успев переехать в новое жильe, Ева теряет ребeнка. Данное происшествие кардинально меняет жизнь Питера и Евы, а также их соседей, которые решают помочь паре пережить трагедию.
СтранаНидерланды
ЖанрДрама
Рейтинг
7.1 IMDb
- ББРежиссёр
Бобо
Боерманс
- МДРежиссёр
Марк
Де Клоэ
- АвРежиссёр
Андре
ван Дюрен
- БвАктриса
Браха
ван Доэсбург
- АБАктриса
Аннеке
Блок
- ДШАктёр
Даан
Шуурманс
- ТЛАктёр
Тибор
Лукаш
- КСАктриса
Карина
Смолдерс
- ЛУАктёр
Леопольд
Уитти
- ТРАктёр
Тейс
Рёмер
- МвАктёр
Максим
ван Оммерен
- БМАктриса
Беппи
Мелиссен
- ББАктёр
Бенья
Брёйнинг
- ЮГСценарист
Юдит
Гаудсмит
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ФМКомпозитор
Фонс
Меркиес