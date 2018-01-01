Соперники (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Соперники. Сезон 1 1 серия
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Тони Боддингхэм, управляющий независимой британской телекомпанией, и его сосед Руперт Кемпбелл-Блэк, бывший олимпиец, член парламента и ловелас, постоянно соперничают. Чем дольше длится их конфликт, тем опаснее он становится. Вскоре мужчины втягивают в противостояние своих жен, любовниц, коллег и друзей.
Сериал Соперники 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb