Соперники (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Тони Боддингхэм, управляющий независимой британской телекомпанией, и его сосед Руперт Кемпбелл-Блэк, бывший олимпиец, член парламента и ловелас, постоянно соперничают. Чем дольше длится их конфликт, тем опаснее он становится. Вскоре мужчины втягивают в противостояние своих жен, любовниц, коллег и друзей.



Сериал Соперники 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.