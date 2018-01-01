Соперники. Сезон 1
Соперники
1-й сезон

Соперники (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Соперники. Сезон 1 1 серия
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Тони Боддингхэм, управляющий независимой британской телекомпанией, и его сосед Руперт Кемпбелл-Блэк, бывший олимпиец, член парламента и ловелас, постоянно соперничают. Чем дольше длится их конфликт, тем опаснее он становится. Вскоре мужчины втягивают в противостояние своих жен, любовниц, коллег и друзей.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb