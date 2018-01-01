Соник Прайм. Сезон 1
Соник Прайм
1-й сезон

Соник Прайм (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Соник Прайм. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После битвы с доктором Эггманом, расколовшей Вселенную, Соник мчится по параллельным мирам, чтобы найти своих друзей и спасти мир.

Страна
США, Канада, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези

