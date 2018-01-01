WinkСериалыСоник Прайм1-й сезон
Соник Прайм (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Соник Прайм. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
После битвы с доктором Эггманом, расколовшей Вселенную, Соник мчится по параллельным мирам, чтобы найти своих друзей и спасти мир.
Сериал Соник Прайм 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Канада, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джоэль
Салэйсэй
- ШМАктёр
Шон
МакЛофлин
- ИХАктёр
Иэн
Хэнлин
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- ЭБАктриса
Эшли
Болл
- ДКАктёр
Девен
Кристиан Мак
- КЭАктриса
Кадзуми
Эванс
- VАктриса
Valkyrae
- ШЧАктриса
Шеннон
Чан-Кент
- СТСценарист
Стивен
Ти Сигал
- ДРСценарист
Дункан
Руле
- ПВСценарист
Патриша
Виллетто
- ДКПродюсер
Джо
Кэйси
- МШКомпозитор
Майк
Шилдс
- СЭКомпозитор
Стеффан
Эндрюс