Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.72020, Собаки: хаски и маламут Рокки, Майк и Лекси. Сезон 1 93 серии
Блог, Животные18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Влог и лайфстал нашей насыщенной жизни в компании собак: сибирский хаски Рокки, аляскинский маламут Майк и его дочь Лекси! Кайфанeшь от разрушительной силы хаски, мудрости и преданности маламута, лeгкости и беззаботности нашей девчули Лекси. Расскажем, как воспитать собаку, дрессировка и уход и даже самые необходимые команды для щенка и взрослой собаки. Мы любим путешествовать, общаться с подписчиками и знакомиться на сходках. Читаем все комментарии и отвечаем на ваши вопросы. Узнаешь всe о породе хаски и маламут, и о породе хозяин этих игривых собак, которые очень любят природу и свободу, наслаждаясь жизнью по полной!