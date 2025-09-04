Собака. Сезон 1
Wink
Сериалы
Собака
1-й сезон

Собака (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

2005, Köpek 1 серия
Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Известный по кличке «Пёс», Йылмаз похищен из тюрьмы Решатом, проворачивающим тёмные дела. Решат намеревается использовать Йылмаза, чтобы устранить Давута, человека номер один в организации, и заменить его.

Страна
Турция
Жанр
Приключения

Рейтинг

4.6 IMDb