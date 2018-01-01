Wink
Снайперы: Любовь под прицелом
1-й сезон

Снайперы: Любовь под прицелом (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Снайперы: Любовь под прицелом. Сезон 1 8 серий
Драма, Военный18+

О сериале

Познакомились советская десятиклассница Катя с немецким юношей Александром. И возникло между ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не могло. Шел 39-й год, был подписан известный пакт о ненападении между Германией и Россией. А потом Александр срочно уехал, даже не попрощавшись. А потом началась война…

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы: Любовь под прицелом»