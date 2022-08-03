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Смешное время
1-й сезон

Смешное время (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Смешное время. Сезон 1 13 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

XXI век — время не только высоких технологий, это еще и очень смешное время. Это время няшных инстаблогеров и молодых бизнескоучей, отношений по SMS и одержимых #яжматерей! Шоу про них и про каждого из нас. А если не про нас, то точно про кого-то из наших друзей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешное время»