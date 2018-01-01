WinkДетямСмешарики: АзбукаМир без насилия
Смешарики: Азбука (мультсериал, 2011) сезон 6 смотреть онлайн
8.82011, Мир без насилия 8 серий
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Правда ли, что спор можно решить мирно? Персонажи мультфильма про смешариков научат общаться со сверстниками и старшими без ссор и конфликтов.
Шестой сезон мультика «Смешарики. Азбука: Мир без насилия» расскажет, как быть хорошим другом и почему важно помогать другим. Каждая из восьми серий — простой совет о том, как сделать мир лучше и добрее.
Новые серии мультика «Смешарики» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин