Смешарики: Азбука (мультсериал, 2011) сезон 6 смотреть онлайн

Правда ли, что спор можно решить мирно? Персонажи мультфильма про смешариков научат общаться со сверстниками и старшими без ссор и конфликтов.



Шестой сезон мультика «Смешарики. Азбука: Мир без насилия» расскажет, как быть хорошим другом и почему важно помогать другим. Каждая из восьми серий — простой совет о том, как сделать мир лучше и добрее.



Новые серии мультика «Смешарики» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!

