Детям
Смешарики: Азбука
Мир без насилия

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2011) сезон 6 смотреть онлайн

8.82011, Мир без насилия 8 серий
Мультсериалы0+

О сериале

Правда ли, что спор можно решить мирно? Персонажи мультфильма про смешариков научат общаться со сверстниками и старшими без ссор и конфликтов.

Шестой сезон мультика «Смешарики. Азбука: Мир без насилия» расскажет, как быть хорошим другом и почему важно помогать другим. Каждая из восьми серий — простой совет о том, как сделать мир лучше и добрее.

Новые серии мультика «Смешарики» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг