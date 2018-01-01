Смертельные острова (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСмертельные острова1-й сезон
Смертельные острова (сериал, 2013) сезон 1
2013, Deadly Islands 6 серий
Документальный18+
О сериале
Канадский биолог-натуралист Дейв Салмони на протяжении двадцати лет наблюдает за поведением крупных хищников в их естественной среде обитания. Вместе с бесстрашным ведущим и его съемочной группой зритель отправится в самые отдаленные и жуткие уголки планеты, отрезанные от внешнего мира океаном и ледниками
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.2 IMDb