Смертельные острова
1-й сезон

Смертельные острова (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Deadly Islands 6 серий
Документальный18+

О сериале

Канадский биолог-натуралист Дейв Салмони на протяжении двадцати лет наблюдает за поведением крупных хищников в их естественной среде обитания. Вместе с бесстрашным ведущим и его съемочной группой зритель отправится в самые отдаленные и жуткие уголки планеты, отрезанные от внешнего мира океаном и ледниками

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.2 IMDb