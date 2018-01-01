Смерть не в раю (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Смерть не в раю. Сезон 1
Смерть не в раю
1-й сезон

Смерть не в раю (сериал, 2023) сезон 1

2023, Смерть не в раю. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Инспектор Хамфри Гудман в поисках спокойной жизни переезжает с райского карибского острова Сент-Мари со своей невестой Мартой в её родной британский городок. Однако оказалось, что уровень преступности здесь неожиданно высокий, и спокойствия инспектору не видать.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг