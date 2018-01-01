Смарта и чудо-сумка (мультсериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал о любознательной девочке, которая охотно делится с юными зрителями всем, чему научилась сама. Юная Смарта любит кататься на самокате вместе с верным псом Спотти, постоянно открывая для себя что-то новое в пути. В этом героине помогает ее чудо-сумка, в которой всегда найдутся подручные средства, облегчающие жизнь. Например, с помощью навигатора Смарта осваивает новые маршруты, а благодаря словарю учит английский язык, параллельно рассказывая ребятам, как работают эти полезные вещи, и передавая им свои знания. В каждой серии Смарту и Спотти ждут приключения, наблюдая за которыми юные зрители не только увлекательно проведут время, но и получат массу ценной информации.

