Случайных встреч не бывает (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Главная героиня Елена — молодая, красивая успешная бизнес-вумен. Много лет назад она совершила ошибку, о которой теперь очень жалеет. Женщина не может иметь детей, но мечтает усыновить ребeнка. Еe муж не поддерживает идею с усыновлением, и в семье часто происходят ссоры. Позже выясняется, что у супругов ещe очень много причин для разногласий и секретов друг от друга. Героев связывают не только супружеские отношения, но и семейный бизнес. В борьбе за счастье Елена переживает множество преград, разочарований и личных трагедий. Сможет ли главная героиня выдержать все испытания и обрести истинную любовь — главная интрига фильма.

