Случайных встреч не бывает (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Случайных встреч не бывает
1-й сезон

Случайных встреч не бывает (сериал, 2016) сезон 1

2016, Случайных встреч не бывает. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

О сериале

Главная героиня Елена — молодая, красивая успешная бизнес-вумен. Много лет назад она совершила ошибку, о которой теперь очень жалеет. Женщина не может иметь детей, но мечтает усыновить ребeнка. Еe муж не поддерживает идею с усыновлением, и в семье часто происходят ссоры. Позже выясняется, что у супругов ещe очень много причин для разногласий и секретов друг от друга. Героев связывают не только супружеские отношения, но и семейный бизнес. В борьбе за счастье Елена переживает множество преград, разочарований и личных трагедий. Сможет ли главная героиня выдержать все испытания и обрести истинную любовь — главная интрига фильма.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Случайных встреч не бывает»