Случайных встреч не бывает (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Случайных встреч не бывает. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Главная героиня Елена — молодая, красивая успешная бизнес-вумен. Много лет назад она совершила ошибку, о которой теперь очень жалеет. Женщина не может иметь детей, но мечтает усыновить ребeнка. Еe муж не поддерживает идею с усыновлением, и в семье часто происходят ссоры. Позже выясняется, что у супругов ещe очень много причин для разногласий и секретов друг от друга. Героев связывают не только супружеские отношения, но и семейный бизнес. В борьбе за счастье Елена переживает множество преград, разочарований и личных трагедий. Сможет ли главная героиня выдержать все испытания и обрести истинную любовь — главная интрига фильма.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ВМРежиссёр
Виктория
Мельникова
- Актриса
Анна
Кузина
- СРАктёр
Сергей
Радченко
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- СДАктёр
Сергей
Деревянко
- АМАктриса
Алла
Мартынюк
- СМАктёр
Станислав
Мельник
- Актриса
Мила
Сивацкая
- АГАктриса
Анастасия
Гиренкова
- АЗАктёр
Анатолий
Зиновенко
- ЛТАктриса
Любовь
Тимошевская
- ЛМСценарист
Лариса
Марцева
- ГКСценарист
Георгий
Кирвалидзе
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ВЛПродюсер
Виктория
Лезина
- МКХудожница
Мария
Кобылецкая
- ДГМонтажёр
Денис
Гончаров
- МКОператор
Маркиян
Канюка
- РККомпозитор
Руслан
Квинта